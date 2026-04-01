Celebraremos Dios mediante el 63 avo aniversario de Nuestro Curso de Oficiales del Ejército de Colombia

“JUAN JOSÉ NEIRA”

1963 – 2026

Un día en nuestras vidas y sin diferencias todos estuvimos de acuerdo y formamos con nuestro uniforme de gala para graduarnos de Oficiales del Ejército de Colombia, juramos cumplirle a la Patria con esa responsabilidad, luego, nuestras vidas cambiaron para siempre, tomamos diferentes rumbos y caminos para cumplir nuestros propios deseos, ideas y caprichos, otro día nos reuniremos nuevamente ante el mismo Dios.

Teniente: Jairo Alfonso López Salamanca

Jairo Alfonso López Salamanca. Ed.S.

Director World Travel Network Online (WTO.com) 2001 – 2026