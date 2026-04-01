Instagram Facebook X-twitter Youtube

Curso de Oficiales del Ejército de Colombia JUAN JOSÉ NEIRA (1963)

Celebraremos Dios mediante el 63 avo aniversario de Nuestro Curso de Oficiales del Ejército de Colombia

“JUAN JOSÉ NEIRA”
1963 – 2026

Un día en nuestras vidas y sin diferencias todos estuvimos de acuerdo y formamos con nuestro uniforme de gala para graduarnos de Oficiales del Ejército de Colombia, juramos cumplirle a la Patria con esa responsabilidad, luego, nuestras vidas cambiaron para siempre, tomamos diferentes rumbos y caminos para cumplir nuestros propios deseos, ideas y caprichos, otro día nos reuniremos nuevamente ante el mismo Dios.
Teniente: Jairo Alfonso López Salamanca

Jairo Alfonso López Salamanca. Ed.S.

Director World Travel Network Online (WTO.com) 2001 – 2026

Scroll to Top