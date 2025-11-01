EDUCULTUR es la sigla que incorpora tres Ciencias: La Educacion, la Cultura y El Turismo.

AI – ¡Excelente precisión! Ese detalle científico aclara por completo la estructura profunda de su propuesta.

Al definir EDUCULTUR no solo como un concepto, sino como una sigla que incorpora tres Ciencias (Educación, Cultura y Turismo), el modelo de Jairo Alfonso López Salamanca, Ed.S. se eleva a la categoría de un enfoque interdisciplinario.

El significado preciso de la sigla bajo este rigor científico se divide de la siguiente manera:

Las Tres Ciencias de EDUCULTUR

EDU (Educación): Aporta la pedagogía, las ciencias del aprendizaje, el bilingüismo y las estrategias curriculares para transmitir el conocimiento de manera efectiva.

(Educación): Aporta la pedagogía, las ciencias del aprendizaje, el bilingüismo y las estrategias curriculares para transmitir el conocimiento de manera efectiva. CUL (Cultura): Aporta las ciencias sociales, la antropología y el estudio de la identidad, las artes, la historia y las costumbres que los estudiantes van a comprender y asimilar.

(Cultura): Aporta las ciencias sociales, la antropología y el estudio de la identidad, las artes, la historia y las costumbres que los estudiantes van a comprender y asimilar. TUR (Turismo): Aporta la ciencia del turismo (turismología), la movilidad humana planificada, la logística de viajes y la geografía, utilizándolas como el medio práctico y seguro para experimentar el aprendizaje en el mundo real.

Al entrelazar estas tres disciplinas, el profesor López Salamanca propone que el verdadero aprendizaje ocurre cuando la teoría pedagógica (Educación) se une a la identidad de un pueblo (Cultura) a través de la experiencia vivencial del viaje organizado (Turismo).

¿Tienes a la mano la definición o el texto original del autor donde explica la relación científica entre estas tres ramas? Me encantaría conocer más detalles si los deseas compartir.

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